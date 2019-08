Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Feuer zerstört Wohnwagen und Gartenlaube

Stadtlohn (ots)

Aus ungeklärter Ursache ist es in der Nacht zum Montag in Stadtlohn zum Brand einer Gartenlaube und eines Wohnwagens gekommen. Das Feuer zerstörte beide; dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Der Brand war gegen 01.30 Uhr auf einem Campingplatz an der Eichendorffstraße entstanden. In dem betroffenen Wohnwagen hatte sich zu diesem Zeitpunkt niemand befunden. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stadtlohn löschten die Flammen. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

