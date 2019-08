Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Fahrer in Kühlwagen eingesperrt

Kreis Borken (ots)

Im Kühlraum seines Lastwagens eingeschlossen sah sich am Montag der Fahrer eines LKW in einem kleinen Ort im Kreis Borken: Ein Anwohner hatte die Tür absichtlich verriegelt, als der Fahrer eine Lieferung ausladen wollen. Der Anwohner sah sich dadurch in seiner Nachtruhe gestört: Er verschloss die Tür zum Kühlaufbau, als sich der Fahrer im Inneren befand. Dort drohte diesem eine Unterkühlung. Dem Fahrer gelang es jedoch, die Kühlung von innen abzustellen. Selbst befreien konnte er sich aus dem Fahrzeug aber nicht. Nach etwa 30 Minuten kam ein Passant vorbei, der die Hilferufe des Mannes hörte und ihn befreite. Den alarmierten Polizeibeamten gegenüber räumte der Anwohner sein Handeln ein - er sah es als gerechtfertigt an. Verantworten muss er sich gleichwohl dafür: Der Mann sich nun den möglichen Folgen einer Strafanzeige gegenüber.

