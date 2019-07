Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Schömberg- Mann von Traktor überrollt und schwer verletzt

Schömberg (ots)

Ein 67-jähriger Mann ist am Samstagnachmittag von seinem Traktor überrollt worden. Er war gegen 14.30 Uhr auf der Verlängerung des Eulenwegs auf einem Waldweg unterwegs, als er mit dem Vorderrad gegen einen Baum prallte, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und herunter stürzte. Am Boden liegend rollte der Traktor über den Oberschenkel des 67-Jährigen. Der Mann wurde schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die Feuerwehr Schömberg war mit vier Kräften vor Ort, die Feuerwehr Schwarzenberg hatte sechs Kräfte im Einsatz.

