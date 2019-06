Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal: Kooperationseinsatz in Viersen - Schwerlastverkehr im Blick

Nettetal

Spezialisten der Polizei aus Viersen, Mönchengladbach, Kleve und Neuss kontrollierten am vergangenen Mittwoch gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizei, des Zolls und der Bezirksregierung Düsseldorf vorranging den Schwerlastverkehr. Dazu hatten sie auf dem Gelände einer ehemaligen Kaserne an der B221 zwischen BAB 61 und BAB 40 in Nettetal eine groß angelegte Kontrollstelle eingerichtet. Lenk- und Ruhezeiten, Ladungssicherheit, Transport von Gefahrgut und Abfall standen im Fokus der Kontrollen. Eine Auswahl der Verstöße als Bilanz: 4 Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, 2 Anzeigen wegen illegalem Abfalltransport. Dabei hatten zwei Kleintransporter, die auf einem Autotransporter standen, in den Laderäumen ausgesonderte Kühlschränke gelagert. Weiter stellten die Einsatzkräfte acht Verstöße bei Gefahrguttransporten, 18 Verstöße gegen Sozialvorschriften und 12 Verstöße wegen mangelnder Ladungssicherung fest. Ein Lkw hatte eine ca. 20 Tonnen schwere Metallspule geladen, die jedoch ohne jegliche Sicherung auf der Ladefläche stand. Die Kooperationseinsätze zur Überprüfung des Schwerlastverkehrs werden regelmäßig in den Kooperationsbehörden durchgeführt. /wg (754)

