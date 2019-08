Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Mit Rad gegen Mülltonnen geprallt

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Sonntag bei einem Unfall in Borken erlitten. Die 19-Jährige hatte gegen 19.55 Uhr die Weseler Landstraße in Richtung Innenstadt befahren. Die Borkenerin übersah dabei dort stehende Mülltonnen, mit denen sie zusammenstieß.

