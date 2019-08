Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Bad Zwischenahn Sexuelle Belästigung auf dem Gelände der Bad Zwischenahner Woche

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, 14.08.19, ist es gegen 22:45 Uhr in Bad Zwischenahn, im Ufergarten neben der Kirche, zu einer sexuellen Belästigung gekommen. Ein unbekannter männlicher Täter belästigte eine 18-jährige Frau, indem er sie bedrängte und schließlich unsittlich berührte. Die Frau konnte den Mann jedoch abwehren, so dass es zu weiteren Handlungen nicht gekommen ist. Der Mann wird beschrieben: ca. 20 Jahre alt ca. 180 cm groß vermutl. Deutscher dunkle Haare, dunkle Augen braungebrannt bekleidet mit dunkler Hose und hellem Sweatshirt mit einer Aufschrift auf der Brust. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Zwischenahn, Tel.: 04403-9270, zu melden.

