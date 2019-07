Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Pkw-Aufbruch in KO-Ehrenbreitstein

Koblenz (ots)

In der Nacht zum 03.07.2019, wurde auf dem Parkplatz unter der Brücke am Kapuzinerplatz in Ehrenbreitstein ein Pkw Skoda aufgebrochen. An diesem wurde die hintere linke Seitenscheibe eingeschlagen. Es wurden folgende Gegenstände gestohlen: Fliesenschneider, Stichsäge, Navigationssystem. Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1032690, entgegen.

Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



