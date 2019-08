Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - In Schule eingebrochen

Borken (ots)

Stand gehalten hat in Borken-Gemen ein Tresor unbekannten Einbrechern: Die Täter hatten am vergangenen Wochenende erst die Tür einer Schule am Röwekamp aufgebrochen. Im Inneren drangen sie in ein Büro ein und versuchten dort, einen Tresor mit Gewalt zu öffnen. Das misslang ihnen jedoch. Nach ersten Erkenntnissen zogen die Einbrecher von dannen, ohne etwas gestohlen zu haben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

