Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Baumaterial gestohlen

Ahaus (ots)

Eine Palette mit Dampfbremsfolie stellt die Beute von Einbrechern in Ahaus dar: Die Unbekannten waren in der Nacht zum Montag über einen Zaun geklettert und so auf das Gelände einer Firma an der Einsteinstraße gelangt. Von dort entwendeten sie das Baumaterial. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

