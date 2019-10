Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Gebremst und gestürzt

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat der Fahrer eines Motorrollers am Montag bei einem Unfall in Gronau-Epe erlitten. Der 59-Jährige befuhr gegen 18.20 Uhr die Nienborger Straße. Als der Gronauer verkehrsbedingt abbremste, geriet sein Fahrzeug ins Schlingern. Der Rollerfahrer stürzte auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der Sachschaden beträgt circa 300 Euro.

