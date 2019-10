Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Alkohol getrunken und Auto gefahren

Südlohn (ots)

Alkoholisiert hat eine Autofahrerin am Montag in Südlohn-Oeding am Steuer ihres Wagens gesessen. Polizeibeamte hatten die 70-Jährige an der Pfarrer-Becker-Straße kontrolliert. Ein Atemalkoholtest deutete bei ihr auf einen Blutalkoholwert von circa 1,3 Promille hin. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und stellten den Führerschein sicher, ein Arzt entnahm eine Blutprobe.

