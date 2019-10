Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede-Krechting - Fahrradfahrerin verletzt

Unfallverursacher flüchtet

Rhede-Krechting (ots)

Am Montag befuhr eine 55 Jahre alte Pedelecfahrerin aus Rhede gegen 14.10 Uhr die Rheder Straße. Kurz vor der Einmündung "Krommerter Straße" endete der Radweg und sie wechselte auf den Fahrradschutzstreifen. Ein noch unbekannter Fahrer eines dunkelblauen Vans (BOH- oder BOR-Kennzeichen) bog dann in die Krommerer Straße ab, ohne den Vorrang der Radfahrerin zu gewähren. Diese konnte einen Zusammenstoß mit dem Van trotz einer Vollbremsung nicht mehr verhindern und stürzte. Bei dem Sturz verletzte sie sich leicht. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990.

