Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall

Bocholt (ots)

Am Montagnachmittag fuhr ein Fahrradfahrer zwischen 15 und 16 Uhr auf der Straße Schersweide gegen einen geparkten weißen Mercedes. Trotz des angerichteten Sachschadens in einer Höhe von ca. 1.500 Euro fuhr er nach Angaben eines Zeugen davon. Der Zeuge beschreibt den Unfallflüchtigen wie folgt: Ca. 20 bis 25 Jahre alt, ca. 180 bis 185 cm groß, schlank, hellblonde kurze Haare, bekleidet mit einer hellen Jeanshose und einem pinkfarbenen Oberteil. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990.

