Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Münzbehälter für Kerzen entwendet

Ahaus (ots)

Eine Geldkassette haben Unbekannte am vergangenen Wochenende aus der Kapelle des Krankenhauses in Ahaus gestohlen. Die Kassette war an einem Tisch im Vorraum befestigt und diente dort, um Geld für Kerzen einzuwerfen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

