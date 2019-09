Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 29.09.2019

Delmenhorst (ots)

Großenkneten - Döhlen Einbruch in Einfamilienhaus (1157056)

Im Zeitraum von Freitag, 27. September 2019, 07:45 Uhr, bis Samstag, 28. September 2019, 08:00 Uhr, haben sich unbekannte Täter über eine Haustür Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Straße "Schmehl" verschafft. Aus dem Haus ist vorwiegend Schmuck entwendet worden. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizei Wildeshausen unter 04431/941-0.

Wildeshausen Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 29. September 2019, wird der Polizei um 06:20 Uhr ein Fahrzeugführer gemeldet, welcher unter Alkoholeinfluss einen PKW führen soll. Der PKW kann in der Straße "Zur Kuhtrade" angetroffen und kontrolliert werden. Bei dem 29-Jährigen aus Verden kann ein Atemalkoholwert von 1,41 Promille festgestellt werden. Von dem Fahrzeugführer ist der Führerschein beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen worden. Auf ihn kommt jetzt ein Strafverfahren zu.

PK Wildeshausen



Tel.: 04431-941115

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell