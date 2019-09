Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 29.09.2019

Delmenhorst (ots)

Landkreis Oldenburg, Gemeinde Dötlingen Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Samstag, 28.09.2019 gegen 08:53 Uhr befuhr ein 32-Jähriger aus Cloppenburg mit seinem Audi die A1 in Fahrtrichtung Hamburg. Kurz vor der Rastanlage Wildeshausen geriet er plötzlich nach rechts gegen die Außenschutzplanke, über beide Fahrstreifen nach links in die Mittelschutzplanke und dann wieder über beide Fahrstreifen nach rechts auf den Seitenstreifen. Hier kam das Fahrzeug stark beschädigt an der Außenschutzplanke zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch berauschende Mittel, aber auch ein körperlicher Mangel, der zum Unfall geführt haben könnte, konnte nicht ausgeschlossen werden. Zur Ursachenermittlung wurde der Cloppenburger ins Krankenhaus verbracht. Außerdem wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 2800,-EUR.

Trunkenheit im Verkehr Landkreis Cloppenburg, Gemeinde Cappeln

Am Samstagnachmittag, 28.09.2019 gegen 15:00 Uhr meldet ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer, dass auf der A1 in Richtung Bremen ein Fahrzeug unterwegs sei, dessen männlicher Fahrzeugführer Bier trinke. Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung kann das Fahrzeug aus Westerstede im Bereich Cloppenburg anhalten und kontrollieren. Bei der Kontrolle nehmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest ergibt einen Wert von 0,72 Promille. Auf der Wache des PK BAB Ahlhorn kann am beweissicheren Alkomaten ein Wert von 0,86 Promille ermittelt werden. Gegen den 27-jährigen Fahrzeugführer wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wird untersagt.

