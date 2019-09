POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 29.09.2019

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Nordenham: Raub

Am Samstagmorgen kam es gegen 09:20 Uhr zu einem versuchten Raubdelikt in der Lutherstraße in Nordenham. Ein 70-jähriger Nordenhamer hielt mit seinem PKW auf der Straße an und springt aus dem Auto. Er läuft zielgerichtet auf das Opfer (weiblich, 62 Jahre, aus Kiel) zu und versucht, deren Handtasche mit Gewalt zu entreißen. Das Opfer schreit um Hilfe und durch das beherzte Eingreifen einer 27-jährigen Zeugin wird die Tat vereitelt. Der Täter lässt vom Opfer ab und entfernt sich anschließend. Durch die Polizei kann der Täter noch in Tatortnähe gestellt werden.

Nordenham: Schwerer Diebstahl eines Fahrrades

Am Freitag (27.09.19), in der Zeit von 15:00 Uhr - 22:30 Uhr, wurde ein blaues Damen-Pedelec aus einer offenstehenden Garage in der Bremer Straße entwendet. Das Fahrrad war verschlossen. Wer Hinweise zu dem Vorfall machen kann, setze sich bitte mit der Nordenhamer Polizei in Verbindung (04731/99810).

