Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst am 28.09.2019

Delmenhorst (ots)

Brand eines Wohnhauses in Delmenhorst

Am Samstag, 28. September 2019, geriet gegen 03:30 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus in der Elbinger Straße abgelagerter Sperrmüll aus bisher ungeklärter Ursache in Brand.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort griff das Feuer bereits auf das Gebäude über und dehnte sich auf eine dortige Wohnung aus. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde neben dem betroffenen auch ein benachbartes Wohnhaus evakuiert.

Die Berufsfeuerwehr Delmenhorst war mit einem Löschzug im Einsatz und konnte den Brand gegen 04:30 Uhr löschen. Umliegende Gebäude wurden durch den Brand nicht gefährdet.

Personen wurden nicht verletzt. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden. Die brandbetroffene Wohnung wurde beschlagnahmt.

Die Polizei Delmenhorst hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

+++

Einbruch in Pkw

In der Zeit vom 11. bis 25. September 2019 brach ein bislang unbekannter Täter in einen Pkw in der Langenwischstraße ein. Aus dem Mazda 6 wurden unter anderem ein Navigationsgerät sowie Bargeld entwendet. Der Sachschaden wurde auf etwa 1200 Euro geschätzt.

+++

Alkoholisierter Rollerfahrer

Am Samstag, den 28. September 2019, gegen 03:10 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Bismarckstraße ein Führer eines Kleinkraftrades ohne Helm auf, welcher starke Schlangenlinien fuhr. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 25-jährige Delmenhorster unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,41 Promille.

Auf der Dienststelle wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Die Weiterfahrt mit seinem Roller wurde ihm untersagt.

Den 25-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Telefon: 04221-1559116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell