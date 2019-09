Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw kollidiert alleinbeteiligt gegen drei Bäume in Hude

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, gegen 07:30 Uhr, kam es auf der Linteler Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Hatten befuhr zur Unfallzeit mit seinem Pkw Opel die Linteler Straße in Fahrtrichtung Hatten. Im Bereich einer Rechtskurve musste der Fahrzeugführer nach ersten Angaben einem Tier ausweichen, weshalb dieser mit seinem Pkw ins Schleudern geriet und mit drei am Fahrbahnrand stehenden Bäumen kollidierte. Am Pkw sowie an den Bäumen entstand Sachschaden. Durch den Zusammenstoß mit dem Bäumen erlitt der Fahrzeugführer leichte Verletzungen. Er wurde durch einen Rettungswagen einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

