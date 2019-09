Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Streitigkeiten vor einer Schule in Nordenham +++ Zeugen werden gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, dem 25.09.2019, kam es gegen 19:30 Uhr zu einer Rangelei vor einer Schule an der Pestalozzistraße. Zwischen einem 30-jährigen Nordenhamer und seiner 29-jährigen Ex-Freundin kam es im Rahmen einer verbalen Streitigkeit zu einer Rangelei, in dessen Verlauf er sie zu Boden geschubst hat. Ein männlicher Zeuge, der mit seinem weißen Pkw vom Grundstück der Schule fuhr, wollte den Streit schlichten, woraufhin der 30-jährige Täter auf diesen losgehen wollte, was durch die Dame verhindert werden konnte. Sie wurde hierbei verletzt. Der Zeuge fuhr dann davon. Die Polizei bittet nun den Zeugen, sich bei der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/99810 zu melden. Ebenso werden weitere Zeugen gebeten, sich zu melden.

Fragen bitte an Stefan Schmitz

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell