Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham am 28. September 2019

Delmenhorst (ots)

Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag, 27.09.2019, um 20:00 Uhr, befuhr eine 66-jährige Fahrradfahrerin aus Nordenham den Schüttinger Weg. Aufgrund einer starken Alkoholbeeinflussung geriet sie mit ihrem Fahrrad in die Berme und stürzte. Infolge dessen fiel sie in den wasserführenden Straßengraben und konnte sich aus eigener Hilfe nicht aus der misslichen Lage befreien. Zwei zufällig vorbeifahrende Pkw-Führer erkannten zunächst das in Nähe des Grabens liegende Fahrrad und dann auch die darin befindliche Person. Der Versuch, die weibliche Person mit einem Seil aus dem Graben zu ziehen scheiterte. Erst nachdem man sich von einem Anwohner eine Leiter besorgte und zwei weitere Personen mithalfen, konnte die Frau durchnässt aus dem Graben geborgen werden. Der vorsorglich gerufene Rettungsdienst untersuchte die Frau. Verletzungen konnten nicht festgestellt werden. Eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit ergab eine vorläufige Beeinflussung von 2,45 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Einbruch

In der Nacht von Freitag, 27.09.2019 bis Samstag, 28.09.2019, 07:30 Uhr, wurde in Nordenham, in ein Gerätehaus auf dem Strandbadgelände Weserstrand eingebrochen. Nach ersten Informationen wurde der untere Teil einer Holztür herausgetreten, um sich so Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Ob etwas entwendet wurde, konnte derzeit noch nicht abschließend geklärt werden. Es wurde ein Schaden von ca. 100 Euro verursacht. Personen, die zum fraglichen Zeitpunkt Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham, Tel. 0731-99810, in Verbindung zu setzen.

