Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen am 28.09.2019

Delmenhorst (ots)

+++Wardenburg+++

Einbruch in Einfamilienhaus

Im Zeitraum vom Mittwoch, 25. September 2019, 12:00 Uhr, bis Freitag, 27. September 2019, 17:50 Uhr, gelangten unbekannte Täter durch ein auf Kipp stehendes Fenster in ein Einfamilienhaus im Fürstendamm. Aus dem Einfamilienhaus ist Bargeld entwendet worden. Die genaue Schadenshöhe ist unbekannt. Hinweise bitte an die Polizei Wildeshausen unter 04431/941-0 (1155422).

Einbruch in ein Gebäude der Deutschen Post AG

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind unbekannte Täter auf bisher nicht geklärte Weise in ein Gebäude der Deutschen Post AG in der Rheinstraße eingedrungen. Aus einem Tresor sind zwei Geldtaschen mit Bargeld entwendet worden. Die genaue Schadenshöhe ist unbekannt. Hinweise bitte an die Polizei Wildeshausen unter 04431/941-0 (1152658).

+++Ganderkesee+++

E-Scooter ohne Pflichtversicherung

Am Freitag, 27. September 2019, 14:00 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Ganderkesee mit einem E-Scooter den Radweg zwischen Ganderkesee und Bookholzberg. Die Beamten der Polizei Ganderkesee stellten fest, dass für den E-Scooter keine Pflichtversicherung bestand. Die Weiterfahrt ist dem Fahrzeugführer untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet worden.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, 28. September 2019, 03:10 Uhr, kontrollierte die Polizei Ganderkesee den 27-jährigen Fahrzeugführer eines PKW aus der Gemeinde Lemwerder auf der Stedinger Straße in Bookholzberg. Es stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,98 Promille. Neben der Untersagung der Weiterfahrt ist gegen den Fahrzeugführer ein Verfahren wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit eingeleitet worden.

+++Wildeshausen+++

Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Samstag, 27. September 2019, 23:25 Uhr, kontrollierte die Polizei Wildeshausen den PKW eines 20-jährigen Fahrzeugführers aus Delmenhorst. Es stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Drogen stand. Des Weiteren wurden bei ihm Betäubungsmittel gefunden. Dem Fahrzeugführer ist eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt worden. Des Weiteren kommt auf den Fahrzeugführer ein Strafverfahren und ein Verfahren wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit zu.

