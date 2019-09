Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 29.09.2019

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: versuchter Einbruch in Gaststätte

Am 28.09.2019, um 04.10 Uhr, versuchten unbek. Täter ein Fenster einer Gaststätte in der Richtstraße in Delmenhorst aufzubrechen. Die Alarmanlage löste einen Alarm aus und vertrieb die Täter. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Delmenhorst: Einbruch in Blumengeschäft

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbek. Täter ein rückwärtig gelegenes Fenster eines Blumengeschäftes in der Kirchstraße in Delmenhorst auf und drangen in die Räumlichkeiten ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Delmenhorst: versuchter Einbruch in Bekleidungsgeschäft

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten unbek. Täter in ein Bekleidungsgeschäft in der Lange Straße in Delmenhorst einzubrechen. Sie machten sich an der Gebäuderückseite an einem Fenster und einer Tür zu schaffen, gelangten jedoch nicht in die Räumlichkeiten. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

