POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 29.09.2019 - Nachtragsmeldung

Delmenhorst: PKW-Brand

Am 28.09.2019, um 20.19 Uhr, geriet ein geparkter PKW BMW auf einem Parkplatz in der Elsflether Straße in Delmenhorst aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Als die Polizei wenige Minuten später am Einsatzort eintraf, hatten Gäste einer dortigen Hochzeitsfeier den brennenden PKW bereits mit Feuerlöschern gelöscht. Der PKW wurde am Heck beschädigt, der Schaden wird auf 6.000 Euro geschätzt.

Die Brandermittlungen dauern an.

