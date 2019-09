Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Kassenautomat in Tiefgarage aufgebrochen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Tiefgarage eines Hotels am Friedrichsplatz hebelte ein bislang Unbekannter am Montag, gegen 19:10 Uhr, einen Kassenautomaten auf. Aus dem Automaten stahl er eine Geldkassette, in der sich Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro befand. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

