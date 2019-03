Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrgast in Stadtbahn nach Bremsmanöver verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine 54 Jahre alte Frau ist am Dienstagnachmittag (19.03.2018) nach einer Gefahrenbremsung einer Stadtbahn der Linie U19 gestürzt und hat sich verletzt. Die Stadtbahn befuhr gegen 14.00 Uhr die Schmidener Straße in Richtung Steinhaldenfeld, als ein bislang unbekannter Autofahrer, der die Schmidener Straße in gleiche Richtung befuhr, vor der Bahn verbotswidrig nach links in den Zuckerleweg abbog. Der 56 Jahre alte Stadtbahnfahrer war gezwungen, eine Gefahrenbremsung einleiten. Bei der Bremsung kam die 54-jährige Frau, die sich in der Stadtbahn befand, zu Fall und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen, älteren Mercedes-Benz, E-Klasse, gehandelt haben. Im Auto befand sich ein Fahrer mit Beifahrer. Zu den beiden unbekannten Männern liegt derzeit keine Personenbeschreibung vor. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell