Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Gronau (ots)

Am Samstag befuhr ein 45 Jahre alter Autofahrer aus Enschede den Amtsvennweg (B70) in Richtung Alstätte. Gegen 02.40 Uhr kam er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Der 45-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst ins Enscheder Klinikum gebracht. Nach Angaben eines Zeugen sei ihm der 45-Jährige kurz vor dem Unfall halb auf seiner Fahrspur entgegengekommen, so dass er selbst ausweichen musste. Der Zeuge drehte danach um, entdeckte den Unfall und leitete die Rettungskette ein.

