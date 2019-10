Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Fußgänger gefährdet

Legden (ots)

In Gefahr gebracht sahen sich zwei Fußgänger am Samstag in Legden durch die rücksichtslose Fahrweise eines Unbekannten: Beide waren gegen 16.20 Uhr auf dem Fußweg links der Friedrich-Castelle-Straße in Richtung Kirchstraße unterwegs. Als sie die Fahrbahn in Höhe des Bergwegs überquerten, näherte sich ein blauer Opel Corsa aus Richtung Wagenfeldstraße. Der Unbekannte beschleunigte noch, bremste schließlich kurz ab und fuhr an einem 22-jährigen Legdener mit sehr knappem Abstand vorbei. Der Wagen stammt aus einem der Baujahre zwischen 2000 und 2006. An dem Fahrzeug waren Kennzeichen angebracht, die als gestohlen gemeldet sind. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

