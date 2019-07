Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Westönnen - Schon wieder

Werl (ots)

Nachdem ein 69-jähriger Werler bereits am Sonntagvormittag stark alkoholisiert hinter dem Steuer erwischt wurde, war es am Dienstagmorgen erneut soweit. Gegen 09:05 Uhr stoppte ihn die Polizei auf der Breite Straße. Der Alkoholgeruch fiel sofort auf. Nach dem Führerschein brauchten die Beamten erst gar nicht mehr fragen. Zu einem Alkoholvortest war der Mann nicht in der Lage. Er hatte nach eigenen Angaben, wie jeden Morgen 0,2 Liter Kräuterschnaps getrunken. Die Polizisten beschlagnahmten die Autoschlüssel und veranlassten eine Blutprobe. Außerdem beantragten sie die Überprüfung der Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell