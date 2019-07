Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke - Unfall

Warstein (ots)

Am Dienstag, um 06:15 Uhr, kam es am Drewerweg zu einem Unfall. Ein 20-jähriger Autofahrer aus Warstein war mit seinem Renault Modus auf dem Drewerweg unterwegs und beabsichtigte nach links in den Effelnerweg abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegen kommenden 55-jährigen Pedelec-Fahrer aus Rüthen. Es kam zur Kollision und der Zweiradfahrer stürzte. Dabei wurde er schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 3500,- EUR geschätzt. (lü)

