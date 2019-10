Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch beim DRK

Borken (ots)

Mit Gewalt sind Unbekannte am vergangenen Wochenende in die Räume des DRK in Borken-Gemen eingedrungen. Die Täter hebelten die Tür eines Sektionaltors auf, um in die Gebäude an der Röntgenstraße zu gelangen. Im Inneren scheiterten sie jedoch daran, einen Tresor aufzuhebeln. In den Räumen einer Cafeteria entwendeten die Unbekannten eine Spendendose und eine Trinkgeldkasse. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

