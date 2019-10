Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zeugensuche - Streifenwagen auf Postvorplatz beschädigt, Sachschaden

Freiburg (ots)

An einem abgestellten Streifenwagen wurde am Samstag, den 05.10.2019, zwischen 17:30 und 18:30 Uhr, auf dem Postvorplatz ein Außenspiegel abgerissen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Lörrach unter 07621 176-0 in Verbindung setzen.

