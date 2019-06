Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Nußdorfer Weg, 10.6.2019, 17.00 Uhr Sachbeschädigung

Landau (ots)

Zu einer wiederholten Sachbeschädigung an der installierten Schranke im Nußdorfer Weg in Landau ist es am 10.6.2019 gekommen. Bisher unbekannte Täter schnitten die Schranke mittels eines Werkzeuges ab. Die Schranke soll die Benutzung des Wirtschaftsweges durch Kraftfahrzeuge verhindern, deren Fahrer/-innen den "kurzen Weg" zwischen Landau und dem Ortsteil Nußdorf wählen. Durch den Brückenabriss der L512 ist die direkte Verbindung des Stadtteils zur Innenstadt für längere Zeit nicht befahrbar. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei Landau zu melden.

