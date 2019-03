Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Köperverletzung mit mehreren Beteiligten

Dringend Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Freitagnacht (15.03.) kam es gegen 22.30 Uhr am Georg-Büchner-Platz zu einer größeren Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten. Vorausgegangen war eine Unstimmigkeit zwischen zwei jungen Männern, die von einem Wortgefecht in einen handfesten Streit überging. Ein 18-Jähriger drückte vor weiteren Beobachtern einen 17-Jährigen zu Boden. Einer der Schaulustigen mischte sich ein und schlug dem 17-Jährigen ins Gesicht, der daraufhin das Bewusstsein verlor und zu Boden fiel. Anschließend traten weitere Personen auf den am Boden liegenden Mann ein. Dabei verletzte er sich am Kopf und am Bauch. Er musste ärztlich behandelt werden.

Die Ermittlungsgruppe Darmstadt City sucht dringend nach Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Polizei zu melden.

