Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zwei Bürokomplexe am Wochenende von Einbrechern heimgesucht

Darmstadt (ots)

Am vergangenen Wochenende gerieten zwei Bürogebäude in der Rheinstraße und Berliner Allee in den Fokus von Einbrechern. Insgesamt sind bislang die Büros von zehn Firmen betroffen, wobei die Täter in zwei Fällen an den Eingangstüren scheiterten. Ob für alle Aufbrüche dieselben Täter verantwortlich sind, wird nun durch die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) geprüft. Ziel der Langfinger waren neben Bargeld auch EC- und Kreditkarten. Der Schaden beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf mehr als 10.000 Euro.

Der relevante Tatzeitraum dürfte laut derzeitigem Ermittlungsstand zwischen Sonntagabend (03.03.), 20:00 Uhr und Montagnacht (04.03.2019), 01:00 Uhr liegen. Wer hat in dieser Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge, insbesondere im Bereich Rheinstraße und Berliner Allee, gesehen? Die Kriminalpolizei bittet alle Hinweise unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell