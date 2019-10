Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Suderwick - Einbruch in Wohnhaus

Bocholt-Suderwick (ots)

Am vergangenen Wochenende hebelten Einbrecher auf dem Grenzweg ein Garagenfenster sowie anschließend eine Verbindungstür zum Wohnhaus auf und durchsuchten mehrere Räume. Entwendet wurde Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell