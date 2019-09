Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht, Zaun beschädigt, Arbeitsgerät entwendet & mehrere Fahrzeuge beschädigt

Rems-Murr-Kreis (ots)

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Mittwoch, zwischen 7 Uhr und 17 Uhr wurde in der Steinbeisstraße ein geparkter VW beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher, der vermutlich mit einem Lkw unterwegs war, hat sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Schaden am geparkten Pkw beträgt rund 4000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf-Haubersbronn: Zaun beschädigt

In den frühen Morgenstunden des Donnerstag, zwischen 4:30 Uhr und 5 Uhr, wurden von bislang unbekannten Tätern insgesamt neun Metallpfosten eines Maschendrahtzaunes in der Straße Dürrwiesen umgeknickt und hierdurch beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Winterbach: Arbeitsgerät entwendet

Von einem Rohbau in der Schorndorfer Straße wurde zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstag, 7:10 Uhr ein Arbeitsgerät im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Bei dem Arbeitsgerät handelt es sich um eine sog. Verputzmaschine. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 in Verbindung zu setzen.

Fellbach-Schmiden: 19-Jähriger beschädigte mehrere Fahrzeuge

Ein 19 Jahre alter Mann hat am Mittwochabend auf dem Nachhauseweg mindestens fünf geparkte Autos beschädigt und einen Sachschaden von circa 7.000 Euro angerichtet. Der Mann war um 21:09 in der Salierstraße unterwegs und schlug hierbei gegen die Fahrzeuge. Ein 50 Jahre alter Fahrzeugbesitzer beobachtete die Tat und wollte den alkoholisierten Mann aufhalten. Hierbei kam es zu einer Rangelei, wodurch sich beide Männer leicht verletzten. Im weiteren Verlauf gelang dem Täter die Flucht, wurde aber von dem 50-Jährigen weiter verfolgt, ehe er in einem Haus verschwand. Nach dem Eintreffen der alarmierten Polizei, kehrte der 19-Jährige in den Hofraum zurück und konnte vorläufig festgenommen werden. Eine bei dem 19-Jährigen durchgeführte Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von 1,4 Promille. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung zu.

Weitere Fahrzeugbesitzer, die in dem Bereich der Salierstraße Beschädigungen an ihren Fahrzeugen festgestellt haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten Fellbach-Schmiden, Telefon: 0711/951913-0 zu melden.

