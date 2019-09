Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Moped geklaut - Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfall bei Fahrstreifenwechsel

Am Mittwoch um 14:30 Uhr befuhr ein 23-jähriger Lenker eines VW Golf den Linksabbiegestreifen der Stuttgarter Straße in Richtung Gaildorfer Dreieck. Kurz vor der Ampel wollte er nach rechts auf den mittleren Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah er einen PKW Seat einer 25-Jährigen, welche den mittleren Fahrstreifen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro entstand.

Schwäbisch Hall: Rollerfahrer prallt gegen geparkten PKW

Ein 47-jähriger Lenker eines Motorrollers befuhr am Mittwoch um 22:10 Uhr die Hessentaler Straße in Richtung Steinbach. Aufgrund schlechter Sichtverhältnisse durch den Regen, übersah der Fahrer einen neben dem Bürgersteig parkenden Pkw Skoda und prallte gegen das Fahrzeug. Hierbei wurde der Roller-Fahrer leicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2200 Euro.

Crailsheim: Unfall beim Rangieren

Ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstand bei einem Unfall am Mittwoch um 10:40 Uhr in der David-Stein-Straße. Ein 21-jähriger LKW-Lenker touchierte beim Rangieren einen dort geparkten Skoda Fabia.

Crailsheim: Moped geklaut

Ein grau-schwarzes Moped der Marke Peugeot wurde am Mittwoch zwischen 9 Uhr und 17 Uhr von einem Parkplatz in der Friedrichstraße entwendet. An dem Moped ist das Versicherungskennzeichen VUN486-2019 angebracht. Der Wert des Mopeds liegt bei etwa 350 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Mopeds nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Gegen Betonpfosten gefahren

Beim rückwärts Ausparken aus einem Tiefgaragenstellplatz am Schweinemarktplatz prallte am Mittwoch um 16.30 Uhr ein 79-jähriger Seat-Fahrer gegen einen Betonpfosten. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Rosengarten: PKW kommt von Fahrbahn ab

Die K2597 von Rosengarten in Richtung Tullau befuhr am Mittwoch um kurz nach 21:30 Uhr ein 24-jähriger Audi-Lenker. In einer dortigen Kurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Schwäbisch Hall: Sattelzug streift PKW

Am Mittwoch um 17:45 Uhr fuhr ein 57-jähriger Lenker eines Sattelzuges auf ein Firmengelände im Wilhelm-Heller-Ring ein. Hierbei schwenkte der Auflieger aus und beschädigte einen geparkten Audi Q7. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

