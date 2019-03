Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße/ Einbruch in Musikschule

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind wahrscheinlich in der Nacht zum Freitag (15. März) ins Gebäude der Musikschule Dülmen an der Lüdinghauser Straße eingebrochen. Der oder die Täter hatten eine Scheibe eingeworfen und sich so Zutritt ins Haus verschafft. Sie durchsuchten Räume in der unteren Etage. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht abschließend geklärt. Tatzeit: zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 5.10 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden: 02594/7930

