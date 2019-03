Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Zusestraße/ Scheiben eingeschlagen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Donnerstag (14. März), 19 Uhr und Freitag, 8 Uhr, eine Fensterscheibe eines Firmengebäudes an der Zusestraße in Coesfeld eingeschlagen. Auch eine Scheibe eines Firmenwagens wurde zerstört. Die Täter gelangten wahrscheinlich sowohl ins Gebäude, als auch in den Wagen. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht abschließend geklärt. Aufgebrochen wurden dort auch Lagercontainer. Ob daraus etwas gestohlen wurde ist ebenfalls noch ungeklärt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden: 02541/140

