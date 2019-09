POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Farbschmierereien, Unfälle, Kellerbrand u.a.

Polizeipräsidium Aalen

Weinstadt-Beutelsbach: Farbschmierereien an Unterführung

Zwischen Donnerstag (19.09.2019) und Sonntag (22.09.2019) wurde die Unterführung Cannonstraße / Schorndorfer Straße beidseitig mit Sprüchen und Symbolen, die dem linken Spektrum zuzuordnen sind, beschmiert. Der entstandene Sachschaden an den teilweise frisch gestrichenen Wänden beträgt rund 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht I

Zwischen 7:30 Uhr und 16:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Mittwoch in der Fronackerstraße einen geparkten Hyundai und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Hyundai beträgt ca. 2000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht II

Am Mittwochabend, kurz nach 20 Uhr kam ein bisher unbekannter Autofahrer im Bereich des Teilers B 29 / B 14 auf den Grünstreifen und beschädigte hierbei zwei Richtungstafeln sowie einen Leitpfosten. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Waiblingen, Tel. 07151 950422.

Schwaikheim: Vorfahrt missachtet

Rund 11.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, um 11:25 Uhr an der Kreuzung Friedenstraße / Seitenstraße. Ein 38 Jahre alter Fahrer eines Ford Transit befuhr die Friedenstraße und übersah im Kreuzungsbereich einen 48-jährigen VW-Fahrer. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Berglen-Steinach: Betrunken Unfall verursacht

Unter Alkoholeinfluss verursachte ein 63 Jahre alter Opel-Fahrer am Mittwoch, gegen 12:45 Uhr auf der L 1140 einen Verkehrsunfall. Der Mann fuhr im Bereich der Einmündung zur Daimlerstraße auf den vor ihm fahrenden Fiat eines 38-Jährigen auf. Bei einer Überprüfung stellten die hinzugerufenen Beamten fest, dass der Mann mit über 2,6 Promille deutlich betrunken war.

Leutenbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Mittwoch, gegen 15:30 Uhr verursachte ein bisher unbekannter Fahrer eines blauen Kleintransporters in der Hauptstraße einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Unfallverursacher kollidierte im Bereich einer Engstelle mit einem entgegenkommenden Toyota, an diesem wurde der linke Außenspiegel beschädigt, der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Winnenden, Tel. 07195 6940.

Sulzbach an der Murr: Kind sprang unachtsam auf die Straße

Leichte Verletzungen hat am Mittwoch ein 7 Jahre altes Mädchen bei einem Unfall in der Gartenstraße erlitten. Das Kind um 12:05 Uhr war bei strömendem Regen hinter einem geparkten Auto auf die Straße gesprungen, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein 57 Jahre alter Ford-Fahrer bremste sofort, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Backnang: Kellerbrand

Infolge eines technischen Defekts ist am Mittwoch im Keller eines Reihenhauses im Häfnersweg ein Brand ausgebrochen. Eine Bewohnerin hatte den Rauch um 13:00 Uhr bemerkt und sofort einen Notruf abgesetzt. Die Feuerwehr rückte mit 4 Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften an und hatte das Feuer schnell gelöscht. In einem Lagerraum waren gelagerte Gegenstände in Brand geraten, ein Schaden am Gebäude war nicht entstanden. Durch die Rauchentwicklung war ein Rußschaden von circa 5.000 Euro entstanden. Die Polizei war mit 2 Streifenbesatzungen im Einsatz.

Backnang: Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall auf der B 14 bei Maubach ist am Mittwoch ein Sachschaden von circa 2.500 Euro entstanden. Ein 69 Jahre alter Renault-Fahrer war um 17:30 Uhr in Richtung Schwäbisch Hall unterwegs, als er auf einen Opel einer ebenfalls 69-Jährigen von hinten auffuhr. Die Opel-Fahrerin hatte infolge eines Rückstaus anhalten müssen, was der Renault-Fahrer offensichtlich zu spät erkannt hatte.

Backnang: Betrunkene

Gleich in zwei Fällen mussten die Beamte vom Backnanger Polizeirevier zwei betrunkene Männer nach Hause fahren, nachdem sie aufgrund ihres Zustandes nicht mehr in der Lage waren selbst ihre Heimreise anzutreten. Am Mittwoch wurde um 22:22 Uhr ein Betrunkener am Busbahnhof gemeldet, der nicht mehr alleine aufstehen könne. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 43-Jährigen einen Wert von 2,4 Promille. Am Donnerstag, um 03:40 Uhr wurde ein Betrunkener in einer Kneipe in der Dilleniusstraße gemeldet, der nicht mehr in der Lage sei, alleine nach Hause zu kommen. Eine Alkoholüberprüfung ergab bei dem 53-Jährigen einen Wert von 1,6 Promille. Beide Männer wurden von einer Polizeistreife jeweils nach Hause gefahren. Auf die Herren kommt eine Gebührenrechnung für den Transport zu.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Eine 18 Jahre alte Fahranfängerin hat am Mittwoch bei einem Vorfahrtsunfall einen Sachschaden von circa 7.000 Euro verursacht. Die junge Frau war mit ihrem VW um 17:07 Uhr von der Esslinger Straße nach rechts in die Untertürkheimer Straße eingefahren und hatte die Vorfahrt eines 34-jährigen BMW-Fahrers missachtet, der in Richtung Untertürkheim unterwegs war. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Fellbach-Schmiden: Unfallflucht

Ein geparkter Pkw, VW wurde zwischen Freitag, 20.09. und Mittwoch 25.09. in der Schellingstraße durch einen unbekannten Unfallverursacher beschädigt. Als die Halterin am Mittwoch, gegen 13:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie Unfallspuren am linken, vorderen Kotflügel und der Stoßstange fest. Der Sachschaden wurde auf circa 1.500 Euro beziffert. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Schmiden, Telefon 0711/951913-0.

