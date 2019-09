Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Mitarbeiter hält Ladendieb fest

Duisburg (ots)

Am Samstagabend (14. September, 20:05 Uhr) hat ein Mitarbeiter im Kassenbereich eines Supermarktes an der Friedrich-Ebert-Straße einen Mann bemerkt, der mit einem vollen Rucksack an der Kasse stand, aber nur einen Energydrink bezahlte. Als er ihn auf den prallgefüllten Rucksack ansprach, rannte der Tatverdächtige weg. Der 19-Jährige verfolgte den Mann und konnte ihn kurze Zeit später festhalten. Dabei erkannte der Zeuge, dass der Verdächtige ein eingeklapptes Messer in der Hand hielt. Er riss es ihm aus der Hand und nahm es an sich. Die inzwischen verständigten Polizisten stellten das nicht erlaubte Einhandmesser sicher. Im Rucksack des Diebes fanden sie außerdem 23 Dosen Energydrinks. Der 40-Jährige muss mit einer Anzeige wegen Diebstahls mit Waffen und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen. (stb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell