Polizei Duisburg

POL-DU: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin

Duisburg-Huckingen (ots)

Am Freitag, 13.09.2019, gegen 14:45 Uhr, befuhr eine 79-Jährige mit ihrem Fahrrad die Mündelheimer Straße in Richtung Hüttenheim. Hierbei nutzte sie verkehrswidrig den Radweg der Gegenrichtung. Ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten fuhr die Radfahrerin unvermittelt auf die Fahrbahn, um diese zu überqueren. Sie wurde von einem Pkw einer 69-Jährigen, welche in gleicher Fahrtrichtung fuhr, erfasst und zu Boden geschleudert. Der Notarzt des Rettungshubschraubers übernahm die Erstversorgung der schwer verletzten 79-Jährigen, welche anschließend auf die Intensivstation des BGU verlegt wurde. Die Unfallstelle wurde für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme gesperrt. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

