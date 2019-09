Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Trio pöbelt Polizisten an - Diensthund schreitet ein

Duisburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (14. September, 2:00 Uhr) sind Beamte der Duisburger Polizei wegen eines Einbruchsalarms zu einer Gaststätte in die Schulstraße ausgerückt. Vor Ort angekommen trafen sie auf drei Männer (31, 33, 57 Jahre), die mit dem Einbruch nichts zu tun hatten. Das Trio bedrängte, beleidigte und beschimpfte die Polizisten, die sofort Platzverweise aussprachen und Verstärkung - unter anderem durch einen Diensthund - anforderten. Die Männer ließen sich davon nicht beindrucken und gingen mit Fäusten aggressiv auf die Polizisten zu. Der Hund biss daraufhin den 31-Jährigen in den Arm, als dieser sich zwischen einen Beamten und den 57-Jährigen drängte. Als der 33-Jährige mit einem Glas nach den Beamten warf, setzten die Polizisten den Hund und Pfefferspray ein. Schließlich konnte die Situation beruhigt werden. Beide Männer wurden dabei leicht verletzt, lehnten aber eine medizinische Behandlung ab. Den 33-Jährigen und den 57-Jährigen nahmen die Beamten mit zur Wache. Beiden wurde eine Blutprobe abgenommen. Das Trio muss sich jetzt mit einem Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstandes gegen Polizeivollzugsbeamte und Beleidung auseinandersetzen. (stb)

