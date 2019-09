POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Freitag, 13.09.2019

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Radfahrer durch gespanntes Seil verletzt - Hinweise gesucht, Kelkheim (Taunus), Landesstraße 3016, Radweg Richtung Liederbach, Mittwoch, 04.09.2019, 13:15 Uhr

(jn)Bereits am Mittwoch, 04.09.2019 kam es im Bereich von Kelkheim zu einem Vorfall, bei dem ein 13-jähriger Junge aus Liederbach durch ein gespanntes Seil verletzt wurde. Wie der Junge am Abend gegenüber der Polizei angab, befuhr er gegen 13:15 Uhr den Radweg zwischen Kelkheim und Liederbach, der entlang der L3016 verläuft. Kurz nach der Kreuzung L3016 und Paul-Ehrlich-Straße erblickte der 13-Jährige, der auf einem Fahrrad unterwegs war, ein quer über den Radweg gespanntes Seil. Er konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, fuhr in das Seil, verletzte sich leicht, stürzte jedoch nicht und fuhr anschließend nach Hause. Die Polizei in Kelkheim hat die Ermittlungen übernommen, bisher jedoch keinen Verursacher feststellen können. Deshalb werden nun Zeugen oder Hinweisgeber gesucht, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Vorfalles machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06195 / 6749 - 0.

2. Knapp 200 statt 100 km/h, Liederbach am Taunus, Bundessstraße 8, Mittwoch, 11.09.2019, 08:00 Uhr bis 13:20 Uhr

(jn)Bei einer Geschwindigkeitsmessung des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizeidirektion Main-Taunus sind am Mittwoch bei Liederbach zahlreiche Verstöße festgestellt worden. Im Messzeitraum zwischen 08:00 Uhr und 13:20 Uhr befuhren über 3.300 Fahrzeuge die Messstelle auf der B8 im Bereich der Ausfahrt Liederbach. Insgesamt überschritten mehr als 260 Verkehrsteilnehmer die zulässige Höchstgeschwindigkeit, wobei fünf Verstöße festgestellt wurden, die in einem Fahrverbot enden dürften. Sprachlos macht der Fahrer eines Audi, der mit knapp 200 km/h gemessen wurde. Er muss sich auf 600 Euro Bußgeld, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot einstellen.

3. Fahrzeug beschädigt und weggefahren, Schwalbach am Taunus, Ostring, Mittwoch, 11.09.2019, 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

(jn)Am Mittwoch ereignete sich in Schwalbach eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein silberner Golf beschädigt wurde. Dieser parkte zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr im Ostring, Höhe der Hausnummer 175, als ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug beschädigte. Mutmaßlich touchierte dieser den VW beim Zurücksetzen, entfernte sich dann jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. Die Reparaturkosten belaufen sich auf mindestens 2.000 Euro. Hinweise zu dem Unfall nimmt der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim unter der Rufnummer 06190 / 9360 - 45 entgegen.

4. Aktueller Blitzerreport für den Main-Taunus-Kreis für die 38. Kalenderwoche

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Mittwoch: B8, Gemarkung Liederbach, AS Liederbach

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

