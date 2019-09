Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Hund beißt zweijährigen Jungen - Halter gesucht

Duisburg (ots)

In der Parkanlage an der Nombericher Platz/Gartsträucherstraße hat am Sonntagmorgen (15. September, 9:20 Uhr) ein Hund aus bislang unklarer Ursache einen zweijährigen Jungen angefallen und ins Gesicht gebissen. Den Vierbeiner, bei dem es sich nach ersten Angaben um einen schwarz-braunen Dobermann-Mix mit einem gelben Halsband handeln soll, führte ein bislang unbekannter Mann an einer langen Leine. Der kleine Junge, der mit einer 42-jährigen Tante im Park spazieren war, wurde im Gesicht und im Nacken verletzt. Die 42-Jährige brachte ihn sofort im Krankenhaus, wo Ärzte ihn operierten und er stationär versorgt wird. Es besteht keine Lebensgefahr. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen und sucht den Halter des Hundes. Es soll sich um einen 40 bis 50 Jahre alten Mann handeln. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Jogginghose und eine dunkle Jacke. Zeugen, die Angaben zu dem Eigentümer des Hundes machen können oder den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte beim KK 34 unter der Rufnummer 0203 280-0. (stb)

