Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren ohne Versicherungsschutz

Uslar (ots)

USLAR/VOLPRIEHAUSEN (stüw.) Am Mittwoch, 04.09.2019, gegen 15.10 Uhr, fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung des PK Uslar in Volpriehausen auf der B 241 ein Fahrrad mit Hilfsmotor (Roller) ohne Versicherungskennzeichen auf. Zudem trug der Fahrer keinen vorgeschriebenen Schutzhelm. Nachdem das Fahrzeug gestellt wurde, flüchtete der Fahrer zu Fuß in Richtung Gierswalde. Er konnte im weiteren Verlauf nicht gestellt werden. Die Eigentümerin des Fahrzeugs konnte ermittelt werden. Ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet. Die Ermittlungen hinsichtlich des Fahrers dauern an.

