Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kreiensen - 39-jähriger unternimmt exhibistionistische Handlungen

Bad Gandersheim (ots)

Kreiensen - Am Mittwoch Morgen, gegen 08.35 Uhr, betrat ein zunächst Unbekannter den Bahnhofskiosk am Kreienser Bahnhof und fragte nach Zeitschriften mit erotischem Inhalt. Als sein Wunsch nicht erfüllt werden konnte, setzte er sich in den angrenzenden Wartebereich des Bahnhofkiosks und nahm exhibitionistische Handlungen an sich vor. Das Kioskpersonal benschrichtigte die Polizei Bad Gandersheim. Diese traf den Mann an und nahm ihn vorläufig fest. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Identitätsfeststellung wurde er entlassen. Es handelte sich um einen 39-jährigen Stadtoldendorfer. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell