Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sande - Körperliche Auseinandersetzung in Diskothek: Polizei sucht Opfer

Wilhelmshaven (ots)

sande. In der Nacht von Samstag, 03.08.2019, auf Sonntag, 04.08.2019, ist es in einer Diskothek in Sande zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei schlug ein Mann einer bislang unbekannten Person ins Gesicht. Das Opfer benötigte anschließend Hilfe. Das Opfer und auch Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Wittmund zu melden unter Telefon 04462 9110.

