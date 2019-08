Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in eine Bäckereifiliale in Sande - Täter entwenden einen Tresor und Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

sande. Bisher unbekannte Täter hebelten in der Nacht zum Donnerstag, 15.08.2019, ein Fenster einer Bäckereifiliale in der Hauptstraße auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Objekt. Im Inneren der Verkaufsfiliale wurde ein kleiner, am Boden verdübelter Tresor, mit 900,- Euro Bargeld entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 entgegen.

